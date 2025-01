Oasport.it - Golf, Scheffler e Spieth tornano in campo. Field stellare per l’AT&T Pebble Beach Pro-Am

Leggi su Oasport.it

La notizia della settimana è una sola. Scottieritorna, dopo uno0 stop di più di un mese (più precisamente dall’Hero World Challenge del 12 dicembre), per l’AT&TPro-Am, Segnature Event tra i più attesi dell’intero calendario del PGA Tour (sono 20 i milioni in palio questa settimana e 700 i punti FedEx in palio). Il numero 1 del mondo ha pienamente recuperato dall’infortunio alla mano destra (subito operata dopo l’incidente) ed è pronto ad iniziare il proprio cammino in FedEx Cup Ranking.In California, dal 30 gennaio al 2 febbraio, difenderà il titolo Wyndham Clark, statunitense nato a Denver e diventato professionista nel 2017 con 3 titoli all’attivo sul Tour, che l’anno scorso diede un colpo di distanza allo svedese Ludvig Åberg e due al francese Matthieu Pavon (anch’essi al via da domani) grazie ad uno strepitoso 3° giro dove registrò il record del(-12 di giornata).