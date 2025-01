F1 Johnny Herbert non sarà più steward La FIA | Incompatibile suo ruolo di opinionista

Leggi su Sportface.it

La FIA ha preso una decisione importante quando manca un mese e mezzo al via della nuova stagione di Formula 1:, infatti, è stato rimosso dall’incarico dinel corso dei Gran Premi. Una scelta rilevante, considerando che il 60enne era stato inserito nel gruppo di commissari che avrebbe gestito il round di apertura in Australia., infatti, ha più volte fatto parte delle varie commissioni in qualità di “esperto”, ovvero di ex pilota, una figura necessaria per dare un punto di vista autorevole quando glidevono prendere delle decisioni. In carriera, il britannico vanta tre vittorie nei suoi anni di militanza nel Circus, tra gli anni ’80 e ’90, con all’attivo 160 partenze. Ad arricchire il suo repertorio è la vittoria della 24 Ore di Le Mans con la Mazda nel 1991.