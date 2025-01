Quotidiano.net - Edp Renewables sigla un contratto ventennale con Amazon per impianto solare in Giappone

La società energetica Edp, tramite Edp, ha firmato una lungo termine, Power Purchase Agreement (Ppa) della durata di 20 anni conin. Il, si legge in una nota, è legato all'utility-scale di Edp, con una capacità di 44 Mw nella regione di Fukushima e sarà composto da 63.000 pannelli solari, genererà oltre 48 Gwh di energia ogni anno, contribuendo a evitare l'emissione di oltre 20.500 tonnellate di Co2. L'entrata in funzione è prevista per il terzo trimestre del 2025.