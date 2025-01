Nerdpool.it - EA SPORTS NHL 25, annunciati i Migliori Attaccanti del TOTY

EANHL 25 celebra idi hockey dell’anno con il Team of the Year, riconoscendo i sei giocatori che hanno ottenuto i risultati più straordinari nella scorsa stagione. Tra i premiati figurano alcuni dei più grandi talenti dell’hockey maschile e femminile: Connor McDavid (Edmonton Oilers), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Nikita Kucherov (Tampa Bay Lightning), Natalie Spooner (Toronto Sceptres), Marie-Philip Poulin (Montreal Victoire) e Taylor Heise (Minnesota Frost).Aggiornamenti per Hockey Ultimate Team (HUT)I giocatori di Chel che possiedono le Carte Candidati dei membri selezionati nelpossono ora scambiarle per ottenere una Carta Vincitore. Inoltre, le Carte Candidati Vincenti avranno un valore sei volte superiore rispetto a quelle non vincenti quando utilizzate nei set di scambioVincitori.