Oasport.it - Dove vedere in tv Busto Arsizio-Conegliano oggi, A1 volley femminile 2025: programma, canale, streaming

mercoledì 29 gennaio (ore 20.30) si gioca, recupero della 14ma giornata della Serie A1 di. Questo incontro non si era disputato a dicembre perché la corazzata veneta era impegnata nel poi vittorioso Mondiale per Club e si è dovuto aspettare un mese per scendere in campo alla E-Work Arena,si incroceranno la prima e la settima forza del campionato in questo impegno infrasettimanale che fa da antipasto alla 21ma giornata del weekend.Le Pantere vogliono prolungare la propria striscia di imbattibilità, infilando la ventesima vittoria in campionato e rafforzando il primo posto in classifica generale con dodici punti di vantaggio su. Le Farfalle cercheranno il grande colpaccio e desiderano rialzare la testa dopo aver perso tre delle ultime quattro partite.