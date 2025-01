Ilgiorno.it - Da Roadhouse a Cambrex. Scattano i recruiting day

Domani, dalle 10 alle 12, appuntamento con il lavoro è all’Afolmet Red Point di Cesano Boscone con ilday Europ Assistance. Durante l’appuntamento sarà possibile conoscere attraverso un breve colloquio di selezione i recruiters aziendali col supporto anche dei recruiters di Afolmet. La società sta cercando agenti per il customer care e professionisti per l’assistenza di soccorso stradale. Giovedì 6 febbraio, dalle 9.30 alle 12, l’appuntamento è con ildayche si tiene presso il ristorante del brand in via Milano 265 a Baranzate. L’evento è rivolto a chi è interessato a lavorare nella ristorazione, anche alla prima esperienza. Sempre giovedì 6, dalle 14.30 alle 16.30, nella sala consiliare del Comune di Paullo si tiene ilday, azienda che si occupa di sviluppo e produzione di prodotti farmaceutici.