Champions League Juve con Benfica senza Cambiaso Motta | Sereni

La sconfitta di Napoli, le sirene inglesi del Manchester City che ammaliano Andrea, la frecciata di Danilo (“certe emozioni non si comprano con nessun progetto fantasioso”) nella lettera d’addio. Sono tanti i pensieri che affollano la testa di Thiagoin vista della sfida dicon il, ultimo match del girone per unantus che naviga a metà del guado, già certa di un posto playoff ma troppo lontana per poter ambire con reali ambizioni a un posto nella top8.Il primo stop in campionato obbliga però i bianconeri a una reazione d’orgoglio, anche perché il momento complicato che stanno attraversando Locatelli e compagni ha incupito un’ambiente che sembra aver smarrito l’entusiasmo iniziale e la fiducia nelle idee dell’ex tecnico del Bologna. “Napoli è un capitolo chiuso, adesso siamo concentrati e determinati a fare una grande prestazione contro ilper ottenere il risultato che vogliamo, la vittoria – ha sottolineato in conferenza stampa – Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, è chiaro che non è stato sufficiente per il nostro obiettivo finale, ci siamo abbassati nella ripresa e in questi casi possiamo avere difficoltà.