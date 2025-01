Babygirl | perché i cani sono così importanti nella storia e cosa rappresentano

Leggi su Cinefilos.it

Il nuovo thriller eroticodella regista Halina Reijn ripropone più volte immagini di, nel corso del film, scelta che ha anche un significato metaforico per la. Il cast diè guidato da Nicole Kidman nel ruolo dell’amministratore delegato di un’azienda tecnologica Romy Mathis, che recita al fianco di Harris Dickinson e Antonio Banderas. Quando il personaggio di Kidman intraprende una relazione con il personaggio di Dickinson, Samuel, è in grado di esplorare la sua sessualità in modi che non aveva mai preso in considerazione, ma allo stesso tempo rischia tutto.Nel corso del film, gli spettatori apprendono di più sui personaggi e sui loro desideri, in particolare su Romy, creando un quadro completo di chi è ela muove.