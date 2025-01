Ancora non ci credo Uomini e Donne hanno scelto lei | chi è la nuova tronista

Leggi su Caffeinamagazine.it

, dopo Tina Cipollari e Gianmarco Steri è tempo di far scendere in pista un’altra. Nelle recenti puntate del dating show di Canale 5, il pubblico ha assistito alla scelta di Martina De Ioannon, che è uscita dal programma con Ciro Solimeno. Così Maria De Filippi ha sorpreso tutti proponendo il trono all’altro corteggiatore, Gianmarco appunto, e a quanto pare ha cominciato alla grande.chiamato la redazione centinaia e centinaia di ragazze.in gioco, invece, Francesca Sorrentino che sta continuando il suo percorso acon due pretendenti: Gianmarco e Gianluca. Nonostante quest’ultimo sia arrivato da poche settimane, ha suscitato particolare interesse nell’ex Temptation Island. Nell’ultima esterna trasmessa in tv, mentre Gianmarco ha organizzato un’uscita con Francesca, lei ha pensato a quella per Gianluca, sorprendendo così il suo corteggiatore.