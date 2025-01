Movieplayer.it - Ufo Robot Goldrake: Warner Music Italia celebra il 50° anniversario con il Vinile Azzurro Ghiaccio e il poster

Le siglene che hanno accompagnato generazioni di spettatori, riproposte nella versione originale rimasterizzata., dal 24 gennaio, ha deciso di festeggiare il cinquantesimodall'uscitana della leggendaria serie animata Ufocon una doppia pubblicazione davvero speciale. In occasione di una ricorrenza così importante per i fan, è disponibile la ristampa in edizione limitata e, contenente le siglene riproposte nella versione originale rimasterizzata. Lehe di Ufotornano a volare Le incredibili performance di artisti come Vince Tempera, Fabio Concato, Ares Tavolazzi, Massimo Luca e Julius Farmer sono riproposte per un viaggio nostalgico nell'infanzia di intere generazioni attraverso le canzoni che spopolarono nel 1978.