Iltempo.it - Trump "copia" il modello Meloni: El Salvador come l'Albania, vicino l'accordo

Leggi su Iltempo.it

Dopo un fine settimana all'insegna dello scontro, durante il quale il presidente americano, Donaldaveva ordinato l'imposizione di dazi del 25% su tutti i prodotti colombiani dopo che il presidente Gustavo Petro aveva impedito l'atterraggio nel suo Paese a due voli militari statunitensi che trasportavano i migranti, non solo c'è stato il passo indietro da parte di Bogotà (e dunque la sospensione dei dazi da parte di Washington) ma ieri due aerei del governo colombiano si sono messi in volo verso gli Stati Uniti per prelevare i migranti espulsi per aver attraversato illegalmente il confine meridionale. Non si ferma dunque la lotta senza sconto all'immigrazione clandestina messa in atto dal tycoon sin dal primo giorno del sui insediamento e che in una sola settimah aha fatto registrare nel solo Messico oltre quattromila rimpatri.