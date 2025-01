Sport.quotidiano.net - Tchaouna, Sartori prova l’affondo. Così Fabbian potrebbe salutare

La caccia all’esterno d’attacco continua. Le prime idee furono Ikonè (26) della Fiorentina, Suslov (22) del Verona e Isaksen (23) della Lazio. Ma spunta una nuova pista percorribile: Loum(21) della Lazio, ex Salernitana e nel giro della Francia Under 21. Essendo Under, toglierebbe il problema di dover cedere un giocatore over dalla lista ed è esterno destro di piede mancino come i precedenti profili. Non è un dettaglio, perché se è vero che non manchino sondaggi e richieste per over rossoblù (come Orsolini, Beukema e Lucumi), i giocatori di cui Italiano la società si priverebbero sono rappresentati in primis da El Azzouzi, a patto di trovare una società disposta a dargli spazio dopo sei mesi di stop (e non è semplice) o Moro: quest’ultimo però non in prestito, ma a titolo definitivo.