Ilfattoquotidiano.it - Saranno riportati in Italia 4 dei 49 migranti arrivati in Albania sul pattugliatore Cassiopea: “Sono 3 minori e un adulto vulnerabile”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Eranoa Shengjin poco dopo le 7.30 del mattino a bordo deldella Marina Militarena. Ma 4 dei 49, soccorsi in acque internazionali a sud di Lampedusa e trasferiti ingià in serata in. Secondo quanto appreso dalle agenzie stampa, si tratta di tre minorenni ed un. La valutazione sull’è stata possibile grazie al lavoro di monitoraggio svolto dell’Unhcr. Per gli altri 45rimasti, invece, si aprono le porte del centro di Gjader. Anche nelle precedenti due occasioni – ad ottobre e novembre – per alcuni deiportati inemersero vulnerabilità e furono poi trasportati inper le procedure ordinarie.La notizia era stata anticipata dal Tavolo Asilo e Immigrazione (Tai), in collaborazione con il Gruppo di Contatto Parlamentare, che è in missione inper monitorare il terzo trasferimento forzato diorganizzato dal governono e che è entrato nella struttura insieme alla deputata Pd Rachele Scarpa e ha interloquito con le autoritàne che la gestiscono.