Rinviata informativa di Piantedosi e Nordio sul caso Almasri, coinvolta Giorgia Meloni

Salta per il momento, secondo quanto si apprende da fonti di governo, l'in calendario per domani del ministro dell'Interno Matteoe del ministro della Giustizia Carlosul, per il quale i due sono indagati insieme alla presidente del Consiglioe al sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, raggiunti da avviso di garanzia. Della questione sarebbero già stati informalmente avvisati i presidenti di Camera e Senato.