Per Simeone c’è anche il Marsiglia proposto al Napoli un prestito con diritto di riscatto Footmercato

Giovannifa gola sul mercato. L’attaccante delcerca maggiore spazio e pare ci siailsu di lui.Secondo quanto riportato da:Da diverse settimane, Giovannista facendo notizia in Italia. Nella dura competizione tra i club a cui interessa, c’è oral’Olympique. Il duo Pablo Longoria – Medhi Benatia ha spuntato il profilo die i primi contatti preliminari sono stati stabiliti con ilnei giorni scorsi. Secondo le nostre indiscrezioni, le prime trattative indicavano undi 6 mesi con un’opzione di acquisto che sarebbe diventata obbligatoria a determinate condizioni. La dirigenza delsembra essere aperta ad ascoltare offerte per lui. Liberare l’ingaggio di Giovannisarebbe un buon modo per chiudereGarnacho o Adeyemi.