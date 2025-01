Ilgiorno.it - Pazienti in dialisi e studenti ai fornelli. Uno show cooking con chef stellati

Promuovere una cucina che rispetti le esigenze mediche senza rinunciare al piacere del palato: questo è stato il fulcro dell’evento organizzato allo Ial Lombardia, in collaborazione con l’Asst Valle Olona. L’iniziativa, prima nel suo genere nel Saronnese, ha visto protagonisti noveinaffiancati daglidelle classi terze di sala e ristorazione dell’istituto. Un progetto che ha richiesto mesi di preparazione, unendo competenze mediche e gastronomiche per creare piatti sani, equilibrati e gustosi. Durante l’evento,professionisti hanno guidato unaclass in cui sono stati realizzati menù su misura per idializzati, rispettando le indicazioni nutrizionali specifiche. La giornata si è conclusa con un pranzo condiviso, che ha rappresentato un esempio concreto dell’importanza di integrare salute e formazione.