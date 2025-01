Agi.it - L'ultima tragica domenica sull'Etna. Il Soccorso Alpino spiega che cosa è successo

AGI - Ile speleologico della Sicilia ricostruisce l', dove sono morti il 17enne catanese Danilo Marletta, appassionato del vulcano, e l'industriale sessantenne Nicola de Cardenas, scialpinista e presidente di Assolombarda Pavia. Una notevole sequenza di richieste di intervento per il servizio regionale, da nord a sud, alcuni con esiti drammatici. I tecnici della Sicilia orientale delno di essere intervenuti in tarda mattinata al di sotto della funivia dell', dove un ragazzo e una ragazza, entrambi sedicenni, dopo essere saliti alla Stazione di monte della funivia (2550 metri), scivolando sul ghiaccio presente in quota, hanno impattato a quota 2.400 su alcuni spuntoni di roccia lavica. Il, allertato dalla Centrale Operativa 118, si è recato immediatamente con la squadra di reperibilità presente ogni fine settimana nel piazzale del Rifugio Sapienza, fino a quota 2.