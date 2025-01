Formiche.net - Le imprese russe non reggono. Arrivano i primi fallimenti

Chissà che faccia avrà fatto Vladimir Putin, quando ha letto le previsioni di uno dei think tank russi che fornisce consulenza al governo dell’ex U. Forse non lo si saprà mai, ma quello che conta è quanto messo nero su bianco dagli economisti di TsMakp. E cioè che nei prossimi mesi la Russia andrà incontro a un’ondata di insolvenze presso le. Attenzione, non bisognerebbe stupirsi più di tanto. Ci sono, infatti, tutte le condizioni perché ciò di cui hanno scritto gli esperti poc’anzi menzionati, si avverino.Tanto per cominciare, in Russia il costo del denaro è ai massimi storici. La Bank of Russia nei mesi scorsi ha portato i tassi al 21%, su livelli mai visti prima. E questo sull’onda di un’inflazione al 9,5%, ma che nelle prossime settimane potrebbe salire ancora. Per l’economia è una morsa micidiale: da una parte gli imprenditori e le famiglie è diventato praticamente impossibile chiedere un prestito in banca, oltre al fatto di vedere i depositi erosi giorno dopo giorno dagli alti costi di gestione.