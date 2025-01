Biccy.it - Lady Gaga parla di Mayhem: influenze, stile e temi dell’album

Tra poco più di un mese avremo finalmente tra le mani il nuovo album di(qui la tracklist), che verrà rilasciato il 7 marzo. Per l’occasione la Germanotta è apparsa sulla cover di Elle e il magazine ha anticipato le sonorità del disco in uscita: “I suoni riportano all’elettro-grunge anni ’90, con melodie alla Prince e Bowie, riff di chitarra audaci, pezzi di basso funky, dance elettronica francese e sintetizzatori analogici!“.nelle scorse settimane ha detto che questo nuovo lavoro racchiude un mix di generi e che è come un viaggio con curve inaspettate, una festa alla quale ci sono molti tipi di persone e musiche differenti e adesso su Elle ha aggiunto qualche dettaglio in più.photographed for ELLE Magazine (February issue) pic.twitter.com/NmOX3zpX2i— ?????? (@thesource) January 27, 2025: “Abbracciamo i nostri demoni”.