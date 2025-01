Cinemaserietv.it - La vita è bella, una storia vera ha ispirato il film di Benigni?

Ladiretto e interpretato da Robertosu un padre che, internato in un campo di concentramento insieme al figlio, gli fa credere di essere all’interno di un elaborato gioco, non è tratto da una: nel 1998,e Cerami, co-autori della sceneggiatura, scrissero un romanzo omonimoal copione.Diversamente da quanto riportato da alcune testate, ilnon si ispira nemmeno alle reali vicende dello scrittore Shlomo Venezia, sopravvissuto alla deportazione ad Auschwitz e scomparso nel 2012: Venezia fu semplicemente il consulente alla sceneggiatura, su richiesta dello stesso.La commovente, concepita come una favola ambientata durante la Shoah, che vede nel cast anche Nicoletta Braschi e Giorgio Cantarini, pur unanimemente apprezzata, è stata criticata di recente dalla senatrice Liliana Segre come la banalizzazione di un qualcosa di terribile.