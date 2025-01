Tpi.it - La vita è bella: tutto quello che c’è da sapere sul film

La: trama, cast, colonna sonora e streaming delsu Canale 5Questa sera, martedì 28 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda La, il classicodi Roberto Benigni sul dramma della Seconda guerra Mondiale, raccontata come un gioco, e vincitore di tre premi Oscar. Diretto e interpretato da Roberto Benigni, il, con la colonna sonora composta da Nicola Piovani, che gli valse uno degli Oscar, racconta la storia di un uomo, Guido Orefice, dalla personalità simpatica ed esuberante, che viene deportato insieme alla sua famiglia in un lager nazista e che cerca di far vivere quell’orrore nel miglior modo possibile a suo figlio Giosuè, un bambino a cui farà credere di trovarsi in un gioco dove, una volta superate una serie di prove molto difficili, si vince un premio speciale.