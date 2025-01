Ilfoglio.it - La nave militare italiana Cassiopea ha sbarcato 49 migranti in Albania

Leggi su Ilfoglio.it

Ladella Marina, haquesta mattina (ore 7.30) al porto albanese di Shengjin 49 richiedenti asilo salvati nel weekend in acque internazionali a sud di Lampedusa, sulla base del protocollo bilaterale trae Italia sulla gestione dei. A bordo dell'imbarcazione ci sono principalmente bengalesi, egiziani, ivoriani e gambiani, i quali saranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera previste per chi proviene da Paesi sicuri e non ha consegnato documenti di identità. Nel dettaglio, la prima fermata deisarà all’interno del porto, dove è stato allestito un hotspot “italiano” per lo screening sanitario. Qualora lungo gli accertamenti si riscontrassero condizioni di vulnerabilità, il richiedente asilo sarà trasferito nuovamente in Italia, così come è avvenuto in qualche caso nei due precedenti trasferimenti in, in ottobre e novembre scorsi.