La Casa Bianca della nuova first lady

Quando nel 2016 Donald J. Trump annunciò la sua candidatura scendendo le scale mobilisua torre sbrilluccicante, iniziarono meme e vignette su come avrebbe ridotto la White House. Ecco unatutta d’oro, sulle orme del suo appartamento in stile “dictator chic” a Manhattan, con sedie Luigi XIV placcate 18 carati e tappetoni pelosi anni 80. Ecco Pennsylvania Avenue trasformata in casinò con neon da Atlantic City e slot machine nella West Wing. Ma se c’è qualcosa che fanno leè occuparsi del decormagione e così l’ex moslovena aveva tolto al marito il piacere di oligarchizzare le stanze del potere. Melania assunse l’interior designer Tham Kannalikham, ma per anni ha tenuto segreto il restyling degli appartamenti privati del primo piano che si sono potuti vedere quando è uscita la guida annuale dell’edificio, guida concepita da Jacqueline Kennedy.