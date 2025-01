Ecodibergamo.it - Giorgio Galimberti, con la chitarra e con Freud sono «Fuori (di me)»

Leggi su Ecodibergamo.it

L’INTERVISTA., 24enne cantautore trevigliese, ha pubblicato il primo Ep in italiano, si intitola «(di me)». Lo abbiamo intervistato e gli abbiamo chiesto di eseguire in acustico per noi alcuni dei suoi nuovi brani.