Funzioni in Python | Il cuore della programmazione modulare

Scopri come creareper scrivere codice riutilizzabile e più organizzatoLesono uno degli strumenti più potenti e fondamentali nella. Consentono di raggruppare blocchi di codice che possono essere richiamati più volte nel programma, migliorando la leggibilità e la manutenzione del codice.Cos’è una funzione?Una funzione è un blocco di codice che esegue un’operazione specifica. Può ricevere dati in ingresso, elaborarli e restituire un risultato.Sintassi di una funzionedef nomefunzione(parametriopzionali):# Corpofunzionereturn valoreopzionaleEsempio base: Funzione senza parametridef saluta(): print("Ciao! Benvenuto in.")# Chiamatafunzionesaluta()Output:Ciao! Benvenuto incon parametriI parametri permettono di passare informazioni alla funzione.