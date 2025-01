Ilgiorno.it - Christian Donzello e la tragica gara clandestina di moto: cosa rischiano i 6 indagati

Biassono (Monza Brianza), 28 gennaio 2025 - Chiusa l’inchiesta per la morte del 16enne monzese, che il 12 marzo 2023 nella zona industriale di Biassono si era scontrato contro un’auto che stava parcheggiando durante unaciclistica. @RADAELLI Conclusione delle indagini per l'incidente La Procura di Monza ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di 4 persone, a cui vanno aggiunti altri due ragazzi non ancora diciottenni all'epoca dei fatti, per i quali procede la Procura per i minorenni di Milano. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo per l'automobilista, un 22enne di Seregno, mentre all'organizzatore delraduno, chi l'ha pubblicizzato sui social e chi ha partecipato allaè contestato l'articolo 9 bis del Codice della strada secondo cui “chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli are senza esserne autorizzato è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25mila euro ad 100mila euro”.