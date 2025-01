Black Doves – Stagione 2 | conferma cast storia e tutto quello che sappiamo

Leggi su Cinefilos.it

2:cheL’ultimo thriller spionistico di Netflix,, ha avuto unadi debutto esplosiva alla fine del 2024, e il veicolo d’azione di Keira Knightley ha già ottenuto il rinnovo per la seconda. Sviluppata per il piccolo schermo da Joe Barton,segue il ruolo della Knightley, Helen Webb, un’agente segreto che ha passato i segreti del marito, funzionario governativo di alto livello, all’organizzazione titolare. Tuttavia, quando il suo amante segreto viene ucciso, il capo di Helen invia un maestro assassino per proteggerla dal diventare il prossimo obiettivo. Mescolando unadi lealtà e famiglia con un intrigo globale,è una nuova visione delle spie.Naturalmente, ildibrilla grazie alle interpretazioni della Knightley e di Ben Whishaw, e lo sfondo natalizio aggiunge un’atmosfera appropriata.