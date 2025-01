Inter-news.it - Bisseck torna titolare in Inter-Monaco! Non è l’unica novità – Sky

Leggi su Inter-news.it

Yannfinalmenteper la partita tra. Il difensore prenderà il posto di Stefan de Vrij al centro, ma non èsecondo Sky Sport.DIFESA – Yannha recuperato pienamente dal suo infortunio muscolare e sarànell’ultima giornata di UEFA Champions League tra. Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo e avrà la possibilità di dare riposo a Stefan de Vrij. La grandeè perciò anche nella posizione di, che ricoprirà il ruolo di centrale della difesa a tre. Al suo fianco Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni in una difesa completamente diversa rispetto alle ultime uscite.non! Cambi a centrocampo perCAMBI – Simone Inzaghi non pensa affatto al mercato e guarda esclusivamente alle necessità di campo.