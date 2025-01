Anteprima24.it - Benevento, Giudice Sportivo: Carli nella panchina sbagliata, multa per il dittì giallorosso

Tempo di lettura: < 1 minutoNessun calciatore squalificato per ilin vista del match contro il Monopoli di lunedì 3 febbraio quando mister Auteri non potrà disporre del solo Pinato, che deve ancora scontare la seconda delle due giornate di stop inflitte daldopo il rosso a Potenza. Allo “Zaccheria” domenica scorsa Acampora ha rimediato il terzo cartellino giallo mentre Lamesta e Perlingieri sono giunti alla seconda sanzione. Monopoli senza nessuno squalificato dopo la gara vinta contro la Cavese. Il, poi, ha sanzionato il direttore tecnico dei giallorossi Marcellocon unadi 500€ “per avere, durante tutta la gara, tenuto un comportamento non corretto prendendo posto sullaprincipale in luogo dellaaggiuntiva”.L'articoloper ilproviene da Anteprima24.