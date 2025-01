Oasport.it - Basket: Tortona, che harakiri in Champions League! Jackson ne fa 34 e trascina Wurzburg negli ultimi secondi

Leggi su Oasport.it

Vero e propriodella Bertramnella prima giornata della seconda fase diball2024-2025. Il Derthonadi Walter De Raffaele regala, in tutti i sensi, la vittoria al FIT/ONEdi Saso Filipovski per 80-79, con Jhivvanautore di una straordinaria performance da 34 punti (e 7/11 da tre). Al club piemontese non bastano i 23 di Christian Vital e i 18 di un mirabile Davide Denegri, quasi decisivo nel girare a favore dile sorti del confronto.Primi due minuti tutti favorevoli a, con la Bertram che viene spinta da Kamagate e Strautins sullo 0-6. Gli ospiti cercano la fuga con cinque punti in fila di Kuhse, ma dal 5-11 arrivano tre triple una dietro l’altra died è timeout per De Raffaele. Il parziale prosegue con Williams e Lewis, fermandosi sul 13-0 perché Denegri ne mette cinque per il 18-16 dopo un quarto.