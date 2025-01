Ilgiorno.it - Al Blue Note di nuovo in Incognito: “Viaggio da 44 anni, era il mio piano”

Milano, 28 gennaio 2025 – Dodici spettacoli, dieci sold-out. Glitornano al, come ormai d’abitudine, all’insegna del tutto esaurito. Col mezzo secolo di musica che si porta sulle spalle, Jean- Paul “y” Maunick continua far buon viso alla fortuna e stasera vara, con un doppio set (alle 20.30 e alle 23) quella “residency” che lo domicilia nel club di via Borsieri fino a domenica prossima. Per riannodare i fili di un’avventura dell’acid jazz avviata nel 1981 e deflagrata in tutte le radio una decina didopo, grazie alla versione riveduta e corretta della “Don’t you worry about a thing” di Stevie Wonder. Innumerevoli le formazioni avvicendatesi negliattorno ad un unico elemento catalizzante. Lui. Nell’81, quando uscì l’album “Jazz funk”, avrebbe mai immaginato che 44dopo sarebbe stato ancora in tour? “Beh, questo è sempre stato il mio