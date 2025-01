Anteprima24.it - Accoltellamento in piazza a Oliveto Citra, denunciato 40enne

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ statoalla Procura della Repubblica di Salerno per lesioni, un quarantenne di Battipaglia accusato di aver accoltellato, un operaio di 51 anni di Buccino. A scatenare l’aggressione, una lite per futili motivi avvenuta sabato sera, in pieno centro abitato nel comune di.Una discussione tra ilbattipagliese e l’operaio 51enne di Buccino, che è sfociata in una vera e propria aggressione tanto da spingere ilad impugnare un coltello e avventarsi sull’operaio buccinese.dal quale il 51enne ha riportato tagli al torace e all’addome. Ricoverato all’ospedale San Francesco d’Assisi di, dopo i primi accertamenti sanitari del caso, il 51enne è fuori pericolo.Intanto sull’episodio, che ha destato non poca preoccupazione tra i cittadini della Valle del Sele, indagano i carabinieri della locale stazione di Contursi Terme.