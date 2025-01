Universalmovies.it - Star Wars | Il film New Jedi Order ha un nuovo sceneggiatore

La sagaè più viva che mai, ed ilaggiornamento stavolta riguarda ilNew.Se nei giorni scorsi l’attenzione è piombata su quello che potrebbe essere considerato il prossimodell’universoad approdare al cinema (qui il nostro articolo), questa sera è tempo di dare un piccolo aggiornamento su New, ilda tempo affidato alla regia di Sharmeen Obaid-Chinoy.Il the Hollywood Reporter, infatti, ha riferito che Lucasha messo sotto contratto George Nolfi come; i suoi crediti più celebri riguardanoquali Ocean’s Twelve, The Bourne Ultimatum e I guardiani del destino, quest’ultimo anche dirigendolo. Il nome di Nolfi arriva dopo una serie di defezioni importanti, ultima delle quali riguardanti Steven Knight, ingaggiato tra l’altro per sostituire la coppia dimissionaria Damon Lindelof/Justin Britt-Gibson.