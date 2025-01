Iltempo.it - Sinner, Bertolucci ci spera: "Il Grande Slam? Non c'è Nadal. Prima che..."

Il marziano Jannikha dimostrato, ancora una volta, di essere invincibile. Eppure, ai cronisti che lo aspettano entusiasti, confessa di "non essere perfetto, anzi: ho tante cose da imparare. Devo riuscire a equilibrare meglio il mio lavoro con la vita privata". "Bisogna godercelo e capire la fortuna che abbiamo nel poterlo seguire e tifare.è un fenomeno in campo e chiunque lo può notare, ma lo è anche fuori dal campo. Ogni tanto, quando lo vedo, lo tocco e gli dico 'ma sei vero o sei un ufo?'". Così, con una punta di ironia, Paolo, uno dei "Quattro Moschettieri" della squadra che regalò laDavis all'Italia nel 1976 ed ex capitano della nazionale, ha incoronato l'altoatesino che ieri ha riconquistato Melbourne e scritto una nuova pagina della storia del tennis azzurro.