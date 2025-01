Ilgiorno.it - Sei stranieri espulsi a Como. Uno era diventato l’incubo degli abitanti della zona

Leggi su Ilgiorno.it

, 27 gennaio 2025 – Accompagnamento alla frontiera per seinegli ultimi giorni, in seguito alle verifiche svolte dall’Ufficio ImmigrazioneQuestura di. Durante l’interventoSquadra Volante volanti di giovedì scorso avvenuto nell’appartamento di via Roncoroni ad Albate e l’arresto in flagranza di un comasco di 44 anni per spaccio, gli agenti avevano trovato nell’appartamento, un brasiliano di 34 anni, irregolare e senza fissa dimora, ben noto per essere estremamente molesto eun vero incubo per gli. Che ora è stato imbarcato su un volo aereo per Rio de Janeiro. Volo diretto in Marocco per un marocchino di 42 anni al quale è stato rigettato il rilascio del permesso di soggiorno, già condannato a 2 anni di reclusione dal Tribunale diper reati in famiglia.