Perché Luca si ritira Grande Fratello cosa ha detto ad Amanda con le lacrime agli occhi

Nuovi ingressi, confronti sicuri, spaccature e riavvicinamenti e poi l’eliminato o eliminata della serata: si prospetta una puntata interessantissima al. Lunedì 27 gennaio 2025 succederà di tutto e di più stando a indiscrezioni, spoiler e quanto è realmente accaduto in questi ultimi giorni. Per tre concorrenti che entrano, uno che se ne va. Lo decide il pubblico, come sempre, ma non è facile prevedere chi lascerà il gioco stavolta.A rischio ci sono Iago Garcia, Stefania Orlando,Calvani, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta eLecciso e solitamente i risultati dei sondaggi di siti, pagine social e forum dedicati al GF vanno tutti nella stessa direzione, ma non questa volta. Se sui siti web i concorrenti meno votati sono senza ombra di dubbio Lorenzo e Shaila, sui social invece Lorenzo e Shaila sono tra i preferiti e a rischio ci sonoe Stefania, si legge sul sito Biccy.