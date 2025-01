Sport.quotidiano.net - Ora tappa indoor a Liévin. Battocletti non si ferma. Prima ad Alà dei Sardi

Assolo ’sardo’ per Nadia. L’argento olimpico nei 10mila metri trionfa nel Cross di Alà, venti giorni dopo il Campaccio di San Giorgio su Legnano. Nei 6 chilometri del percorso alle pendici del Monte Acuto, la trentina delle Fiamme Azzurre prende il largo pocodi metà gara e chiude in 20:17 con mezzo minuto abbondante di vantaggio sulla spagnola Marta Forero (20:48). Al terzo posto l’ungherese Lilla Bohm (20:58). Prossimai 3000, in Francia, il 13 febbraio.