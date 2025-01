Gamberorosso.it - Nuova cantina solo per i vini dealcolati. Familia Torres annuncia un investimento di 6 milioni di euro

Sarà potenziata la produzione didel gigante della viticoltura spagnola,. Dopo un 2024 che si è chiuso con un complessivo +7% dei ricavi dalle attività viticole e un segmento(commercializzato con la linea Natureo) stimato a +20% in valore per il 2025, il gruppo hato un nuovo. Si tratta di 6diche serviranno a finanziare la costruzione e la messa in opera di unaad hoc per la produzione di, nella sede di Pacs del Penedes, a ovest di Barcellona, in Spagna. Il completamento è previsto nel 2026.Trenel2025Tredi, come sottolineato dallo stesso presidente Miguel A.in una nota ufficiale, saranno spesi nel corso di questo 2025 per costruire la struttura.