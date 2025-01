Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: debutto per Rensch in campo, solo panchina per Gollini

, 27 gennaio 2025 – È stato un weekend vincente per la, un epilogo ideale per una settimana lunga e faticosa sotto tutti i punti di vista. I giallorossi avevano infatti aperto la scorsa settimana con la fiducia di chi era reduce da un successo importante nella sua rincorsa per l'Europa dopo la vittoria contro il Genoa. Il successo con i rossoblù aveva dato una spinta importante in classifica e aperto in maniera positiva i lavori dei giorni successivi. Daldi Trigoria ai suoi uffici, anche i primi tasselli delstavano cominciando a incastrarsi, arrivando fino all'ufficialità dell'arrivo al Lens di Mathew Ryan, dopo i ritardi dovuti a un supplemento di visite mediche da parte del club francese. Questa cessione ha sbloccato l'arrivo di un nuovo vice-Svilar, ma questo trasferimento sarà ufficialmente conclusopiù tardi nella settimana.