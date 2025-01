Thesocialpost.it - Liste d’attesa, lo scandalo che travolge i medici: “Ecco perché sono così lunghe”. Cosa c’è dietro

In Italia il tema delleè una vera e propria emergenza. Eppure se ne continua a parlare poco, e quando lo si fa, anche a livello politico, si pratica il gioco del rimpallo di responsabilità per non affrontare seriamente la questione. Una questione che pesa come un macigno sui cittadini, soprattutto i più svantaggiati che non hanno soldi e modo di ricorrere ai privati per fare esami o visite urgenti in tempi stretti o strettissimi. Le cause dell’intoppomolte, ma ce n’è una di cui non si parla abbastanza. Paolo Russo, su LaStampa, ha pubblicato un’inchiesta su questo tema, andando a individuare il nodo nevralgico nel doppio lavoro dei, che conducendo anche l’attività privata (che gli fa raddoppiare o triplicare gli introiti) “lasciano in” il pubblico. Per questo ora fa molto discutere la decisione, drastica, del Commissario della Città della salute a Torino, Thomas Schael che per fronteggiare la lungaggine delleha deciso di tagliare la libera professione negli ospedali pubblici, quindi imporre lo stop al doppio lavoro dei