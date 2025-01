Sport.quotidiano.net - Le parole del mister: "Proviamo a recuperare Tramoni per Palermo». "Si vive anche per queste gioie»

"Siper assaporare". Orgoglioso per un match giocato in inferiorità numerica per quasi 80 minuti, ma giocato con grande autorevolezza. Così Filippo Inzaghi si gode la sua creatura, rimanendo quasi senza. "Dopo una gara così penso ci sia poco da dire – ha detto il tecnico –, abbiamo messo la ciliegina sulla torta. E’ pazzesco quello che questi ragazzi stanno facendo". Dopo le tante difficoltà della prima parte di gara la squadra ha capito di poter vincere: "A fine primo tempo abbiamo cominciato a crederci mantenendo le due punte davanti, ribattevamo colpo su colpo. Ho ringraziato la squadra e ho fatto i complimenti ad Abildgaard, è entrato come un leone. Per caratteristiche ha trovato meno spazio, ma sesono le sue risposte sono soddisfatto sia di lui che della squadra".