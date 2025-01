Nerdpool.it - La Serie TV de Il Signore Degli Anelli da non perdere oltre a Gli Anelli Del Potere

Glidelpotrebbe sembrare il primo show televisivo ambientato nell’universo de Il, ma quel primato appartiene a un’altrarealizzata negli anni ’90. Non si tratta dei celebri film divisi in più parti, bensì di un adattamento televisivo poco conosciuto. Nonostante ladel 2022 di Amazon Prime Video sia stata ben accolta dalla critica e abbia ottenuto ottimi ascolti, ha suscitato reazioni controverse tra i fan di Tolkien per alcune scelte audaci. Unoaspetti più celebrati è stato il tentativo di portare su schermo Tom Bombadil, ma questo primato non appartiene a Glidel. In realtà, è stato un adattamento scandinavo a raggiungere per primo questo obiettivo.Il Primo Adattamento Televisivo: HobititLa prima rappresentazione televisiva de Ilrisale agli anni ’90 con una minifinlandese intitolata Hobitit.