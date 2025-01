Donnaup.it - La migliore crema anti age per la notte: costa pochissimo ed è davvero efficace. La trovi al supermercato. I risultati del test!

Leggi su Donnaup.it

Sono recentemente usciti idi unper individuare laage per la.Ne esistono di ogni tipo, ben distinte tra loro per ingredienti e fasce di prezzo, ma le accomuna il compito di rigenerare il viso durante il sonno.Leggenda o realtà? Per vederci chiaro Oko-ha condotto una ricerca, confrontando 36 referenze presenti in Germania, ma molte anche in Italia, acquistate in farmacia, supermercati, discount.Sono ricche, corpose, molto nutrienti e dovrebbero sortire un potente risultatoetà.Nelè stata valutata l’efficacia, ovviamente, ma prima di tutto, gli scienziati, in laboratorio, hanno voluto escludere la presenta di sostanze critiche, come:filtri UV discutibiliconservPEG o derivatiplastica liquida dannosa per l’ambienteprofumi che irritano la pelle o provocano allergiecomponenti oleosi minerali problematiciNon solo, sono stati anche intervistati i produttori in modo che specificassero in cosa consistala promessarughe veicolata sui loro cosmetici.