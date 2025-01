Ilrestodelcarlino.it - Il sacrificio degli Alpini. Sfilata nell’anniversario della battaglia di Russia

La città di Ferrara ha ospitato nella mattinata di ieri la cerimonia di commemorazionedi Nikolajewka. Questo nell’82° anniversario dell’evento (avvenuto durante la Seconda guerra mondiale, sul fronte Russo, il 26 gennaio 1943), eGiornata nazionale per la memoria del(istituita con Legge 44/2022). La cerimonia è stata organizzata dal GruppoFerrara ‘Sotto Tenente Ivo Simoni’ e dalla Sezione Bolognese-Romagnola dell’Associazione Nazionale(Ana), in accordo e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ferrara, che per l’occasione era rappresentata dall’assessore Cristina Coletti; presenti anche il presidente del consiglio comunale di Forlì, Loris Ceredi, mentre per gliil Generale Fabrizio Righetti, presidente vicariosezione romagnola bolognese dell’associazione nazionale