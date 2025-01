Cityrumors.it - Il Milan e il concerto di Lazza: Di Canio perde la testa e si scontra con Bucciantini

Noto per i suoi modi spesso duri, Paolo Diha sfogato tutta la sua insoddisfazione per l’atteggiamento dei giocatori delLa situazione in casasi fa sempre più drammatica. La vittoria contro il Parma, arrivata nei minuti finali con una clamorosa rimonta nel recupero, non ha allontanato le scorie di una squadra che sperava di invertire il proprio trend andando a cambiare l’allenatore. L’esonero di Fonseca e l’arrivo di Conceicao, però, non hanno sicuramente risolto i problemi interni. Tutt’altro.Ile ildi: Dilae sicon(Ansa Foto) – Cityrumors.itLa lite tra il tecnico portoghese e Davide Calabria al termine della partita è lo specchio di una situazione drastica che l’ex Porto sta cercando di prendere in mano, ma con enormi difficoltà.