Gli uccelli, l'ultimo grande film di Hitchcock

GLISky suspense ore 21 con Rod Taylor, Tippi Hedren e Suzanne Pleshette. Regia di Alfred. Produzione USA 1963. Durata: 2 ore LA TRAMA A Bodega Bay sulle coste della California, un gabbiano aggredisce una ragazza. E' solo il primo episodio di una guerra scatenata dai volatili contro gli esseri umani. Il paese è messo sotto assedio. Il protagonista approfitta di una tregua per portare via da lì la sua famiglia. PERCHE' VEDERLO perchè è l'verodi(i successivi cinque non saranno all'altezza della fama del). Una storia decisamente horror splendidamente ambientata e con riprese, specie nella seconda parte, che fanno accapponare la pelle.