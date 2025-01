Quotidiano.net - Giovanna Civitillo, incidente per la moglie di Amadeus: “Poteva andare molto peggio”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 gennaio 2025 – Cerotto sul mento e tutore al braccio. Cosìdi, si è mostrata su Instagram dopo essere stata ricoverata in ospedale a causa di quello che sembra un. In realtà non è chiaro cosa sia accaduto alla conduttrice, che sul social ha scritto soltanto: “”, ringraziando il personale del pronto soccorso del Policlinico di Milano. Nella foto si vedecon il braccio destro bloccato da un tutore, la cannula di una flebo e un cerotto sul labbro inferiore. Tanti i messaggi di sostegno arrivati alladell’ex conduttore di Sanremo, fra cui quelli di Francesca Fagnani, Chiara Ferragni e Antonella Clerici, oltre ai cuoricini di ‘Ama’. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@