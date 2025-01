Lapresse.it - Giorno della memoria, Segre: “Antisemitismo c’è sempre stato, oggi è manifesto”

“Io non sono così stupita dell’di, ma c’è, solo che non se ne poteva parlare nei termini sfacciati con cui si fa, termini vergognosi e disgustosi, tutto il peggio che si può dire”. Lo ha detto la senatrice Liliana, sopravvissuta ad Auschwitz nella conversazione ‘Cara Liliana’ con Marco Vigevani, presidente del Comitato eventi FondazioneleShoah di Milano, mandata online sui canali delle.“Ci sarebbe da studiare l’evoluzione dell’Europa e del mondo occidentale degli ultimi 50 anni – ha affermato – Posso parlare di me, io tornata da Auschwitz ho scelto il silenzio perché mi rendevo conto dell’incapacità di capire la tragedia del sopravvissuto che rientrava in un mondo che voleva vivere e rivivere”. Se, invece, arrivata a 50 anni,94enne, ha deciso di rompere il silenzio, è perché “mi rendevo conto che il mondo cambiava, ma l’restavauguale”.