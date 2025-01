Dilei.it - Giorgia raddoppia le date, il tour per festeggiare i 30 anni di Come saprei è già un trionfo

È stato indiscutibilmente uno straordinario 2024 per, ma il 2025 si prospetta non essere da meno. L’angelica voce italiana non ha ancora smesso i pdi assoluta protagonista divisa tra musica, tv – esperienza alla conduzione di X Factor compresa – e cinema, con Oceania 2: reduce da tutta una serie di belle esperienze, l’artista è carica per affrontare la prossima tappa e cioè quella attesissima Sanremese. Attorno alla sua imminente partecipazione al Festival con il brano La cura per me aleggiano ovviamente altissime aspettative, con il pubblico affezionato pronto a rabbrividire e lasciarsi incantare. A dimostrarlo è (anche) l’inaspettata bella sorpresa del raddoppio delledelprogrammato per la prossima estate.Trent’di “”:no ledelditornerà infatti live quest’estate, in tre location uniche peri 30di, l’iconico brano con cui nel 1995 vinse proprio il Festival di Sanremo.