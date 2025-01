Strumentipolitici.it - Giancarlo Pagliarini: "Non vedo per niente bene l’Italia. Ci sono troppi parlamentari che fanno i politici di mestiere e il loro obiettivo primario è di tutelare il proprio lavoro”

Abbiamo raggiunto, già ministro al Bilancio italiano, ad un convegno organizzato da Forza Italia con Patto Per il Nord, associazione che riunisce diverse sigle di ispirazione federalista, per discutere del futuro delle partite iva in Italia. A margine abbiamo raccolto alcune sue riflessioni sull’attuale situazione italiana.– Lei è stato ministro nel primo governo Berlusconi con delega al Bilancio. Rispetto a quegli anni, come vededi oggi?– Purtroppo non laperha un problema strutturale che deriva dal fatto che tutto il potere è concentrato a Roma. Non è qualcosa di logico. Cichedie ilè diil. Avendo bisogno di consenso per essere rieletti,solo le cose necessarie a ottenere dei voti.